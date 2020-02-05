https://static.news.ru/photo/c64de568-47e2-11ea-a684-fa163e074e61_660.jpg Дэвид Кэмерон Фото: Paul Marriott/www.imago-images.de/Global Look Press

Телохранитель бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона посеял панику в самолёте авиакомпании British Airways. Охранник забыл в туалете судна, которое должно было выполнить рейс из Нью-Йорка в Лондон, заряженный пистолет.

Оружие нашёл обеспокоенный пассажир и передал его бортпроводникам. Помимо пистолета телохранитель оставил в уборной два паспорта — свой и политика. Из-за случившегося вылет рейса был задержан на час, пишет Daily Mail.

Пилот по громкой связи сообщил, что охранникам разрешено провозить оружие в ручной клади, однако это не устроило одного из путешественников. Из-за этого пистолет пришлось вынести из самолёта.

В полиции Лондона, комментируя случившееся, заявили, что отстранили офицера от исполнения обязанностей. Правоохранители проводят расследование произошедшего. В офисе Кэмерона от комментариев отказались, отметив, что это дело полицейских.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году в аэропортах Соединённых Штатов было изъято рекордное количество огнестрельного оружия у авиапассажиров, собиравшихся пройти с ним на борт самолёта.