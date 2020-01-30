https://static.news.ru/photo/6c1ecb24-42de-11ea-8ac1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган решил поднять ставки перед неизбежными переговорами по Сирии с участием Анкары, Москвы и Тегерана. Именно так следует расценивать его обвинения в адрес России о невыполнении обязательств по сирийскому Идлибу.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Он отметил, что ситуация в регионе для Турции усложнилась. Амбиции Анкары на господство в Восточном Средиземноморье натолкнулись на неудачи союзников. А именно на них рассчитывал Эрдоган, пытаясь установить свою власть над рядом территорий. Это помогло бы ему обеспечить условия для нефтегазовой экспансии.

По словам Простакова, находящиеся в провинции боевики для Турции неопасны, но их действия заставили армию Сирии начать операцию по нейтрализации угрозы. И сирийские военные добилась значимого успеха, освободив часть провинции Идлиб. Из-за этого Турция теряет удобный инструмент влияния на ситуацию у своих границ.

Поэтому желание Эрдогана повлиять на Россию и Сирию с целью ослабить давление на боевиков объяснимо. Но его заявления не имеют отношения к реальности и являются лишь информационной атакой, — считает эксперт.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договорённостей по Сирии. По его словам, в связи с этим турецкая сторона намерена действовать самостоятельно. Эрдоган подчеркнул, что терпение Анкары заканчивается из-за регулярных атак правительственных сил Сирии в провинции Идлиб.