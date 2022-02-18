ОБСЭ призвала к деэскалации на востоке Украины

ОБСЕ заявила о значительном ухудшении ситуации с безопасностью на востоке Украины и призвала к деэскалации. Соответствующее заявление действующего председателя организации, главы МИД Польши Збигнева Рау и её генерального секретаря Хельги Марии Шмид было распространено в ночь на субботу, 19 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

Мы глубоко обеспокоены сообщениями о значительном росте вооруженного насилия на востоке Украины. Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от применения силы, а также деэскалации и без того напряженной ситуации. Сдержанность, диалог и ответственность имеют первостепенное значение, — говорится в сообщении орагнизации.

Также руководство организации призвало прекратить враждебную риторику вокруг сложившейся ситуации. По мнению Рау и Шмид, подобная риторика подрывает усилия по содействию миру и угрожает эскалацией.

Возрастающая враждебная и подстрекательская риторика, которую мы слышим, подрывает усилия по содействию миру, стабильности и безопасности, повышает риски дальнейшей конфронтации и эскалации. Это надо остановить, — сказано в заявлении руководства ОБСЕ.

Глава ДНР Денис Пyшилин ранее заявил, что Вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. По его словам, пoдразделения ДНР приведены в боевую готовность и споcобны защитить гражданское население, в то время как в Ростовской области по договорённости с руководcтвом России готовы места для приёма и размещения жителей Донецкой народной республики. Позднее с аналогичным заявлением выступил глава ЛНР Лeонид Пасечник.