Нуланд назвала условие для принятия Швеции и Финляндии в НАТО
Нуланд заявила о готовности США обсуждать со Швецией и Финляндией вступление в НАТО
Евгений Бугров
Евгений Бугров
00:37, 12 января 2022
Виктория НуландФото: Alex Brandon/Pool/CNP/Global Look Press
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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне готовы обсуждать со Швецией и Финляндией вопрос о возможности их присоединения к НАТО. Единственным условием является то, чтобы страны выразили такое стремление, отметила она в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.
На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве [в НАТО], мы это сделаем, — пояснила Нуланд.
Она добавила, что приём в члены Альянса пройдёт для этих стран в соответствии с «высокими стандартами» НАТО.
И Стокгольм, и Хельсинки сотрудничают с НАТО в статусе государств-партнёров.
Ранее стало известно, что в Швеции не будут менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО, сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон. Она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО.
У Финляндии остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, заявила премьер-министр Санна Марин. Она отметила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности, подчеркнула Марин.