Нуланд назвала условие для принятия Швеции и Финляндии в НАТО

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в Вашингтоне готовы обсуждать со Швецией и Финляндией вопрос о возможности их присоединения к НАТО. Единственным условием является то, чтобы страны выразили такое стремление, отметила она в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

На протяжении работы пяти администраций, членом которых я являлась, мы говорили Финляндии и Швеции: «В любое время, когда вы будете готовы обсуждать вопрос о вашем членстве [в НАТО], мы это сделаем, — пояснила Нуланд.

Она добавила, что приём в члены Альянса пройдёт для этих стран в соответствии с «высокими стандартами» НАТО.

И Стокгольм, и Хельсинки сотрудничают с НАТО в статусе государств-партнёров.

Ранее стало известно, что в Швеции не будут менять внешнеполитическую линию и заявлять о необходимости вступления в НАТО, сообщила премьер-министр Магдалена Андерссон. Она добавила, что в парламенте страны есть большинство, поддерживающее предложение углублять сотрудничество с НАТО.

У Финляндии остаётся возможность подать заявку на вступление в Североатлантический альянс, заявила премьер-министр Санна Марин. Она отметила, что Финляндия продолжит усиливать военное сотрудничество с Европой. И мы также дорожим свободой выбора принимать собственные решения в области безопасности, подчеркнула Марин.