Новый «скрывающийся» штамм коронавируса обнаружили во Франции

https://static.news.ru/photo/0a873d52-862a-11eb-981e-96000091f725_660.jpg Фото: Global Look Press

Во Франции, на северо-западе страны, обнаружили новый штамм коронавируса. Ранее неизвестный вид патогена обладает хитрой возможностью «скрываться» от тестовых систем. Таким образом, нынешние тест-системы не смогут выявлять его со 100-процентной вероятностью, возможны случаи отрицательных результатов при наличии заражения.

Тем не менее, как сообщил Минздрав республики Бретань, этот штамм коронавируса не обладает повышенной опасностью для окружающих.

Новый вариант был выявлен в больничном центре Ланьон в департаменте Кот-д`Армор. 13 марта было выявлено 79 случаев, в том числе восемь случаев заражения новым вариантом, что подтвердилось при помощи секвенирования, — говорится в сообщении ведомства.

По результатам предварительных исследований специалисты не делают вывод «ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться», чем у «изначального» варианта. Эксперты занимаются дальнейшим анализом вируса. Они рассчитывают выяснить, как он поведёт себя при вакцинации и окажутся ли вакцины способными противостоять и этому виду патогена.

Ранее NEWS.ru писал, что в России выявлен южноафриканский штамм коронавируса. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.