«Вагнер» пытаются опрокинуть под Артемовском: новости СВО на вечер 22 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

22 марта в Минобороны России сообщили последние новости о ходе специальной военной операции на Украине. В свежей сводке говорится, что всего за сутки в результате действий Вооруженных сил России погибли около 500 украинских солдат. Также за сутки были поражены семь боевых бронированных машин, 10 автомобилей, три пикапа, по две гаубицы «Акация» и «Гвоздика», гаубицы Д-30 и Д-20, а также одна американская артсистема М777.

Как заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы почти полностью блокировали Артемовск. Он отметил, что ВС РФ перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что под Артемовском продолжаются очень тяжелые и интенсивные бои, в которых ВСУ пытаются опрокинуть «Вагнер» и деблокировать свои позиции, но пока безуспешно. По его словам, сейчас наблюдается общее снижение активности артиллерии и войск противника. Это открывает для ВС России «окно возможностей», считает эксперт.

При этом член главсовета администрации Запорожской области Владимир Рогов утверждает, что украинская армия готовится нанести ряд ударов на линии фронта в регионе. По его словам, ВСУ планируют выйти к побережью Азовского моря в направлении Мелитополя и Бердянска.

Позднее Рогов сообщил, что ракета С-300, выпущенная ВСУ, попала в жилой дом в Запорожской области. В результате попадания загорелись несколько соседних квартир на разных этажах, во многих окнах выбиты стекла. Информации о пострадавших пока нет.

По мнению военного эксперта Владислава Шурыгина, в случае провала контрнаступления главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может лишиться своей должности. Он считает, что заменить Залужного может командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

22 марта губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что три морских беспилотника пытались ударить по Севастополю. По его словам, служащие Черноморского флота при помощи средств ПВО смогли отбить атаку. В результате обстрелов никто не пострадал. Из-за взрывов в одном здании в Севастополе были выбиты стекла, добавил Развожаев. В связи с атаками в Севастопольской бухте было приостановлено движение катеров и паромов.

По данным Telegram-канала SHOT, в момент взрывов беспилотник-разведчик США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря и взял курс на базу в Италии. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В беседе с NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин предположил, что попытка ВСУ атаковать Севастополь с помощью морских дронов утром 22 марта является актом информационной войны со стороны Киева. Эксперт добавил, что оперативно-тактических задач подобная акция решить не могла.

Другой акт информационной атаки со стороны ВСУ произошел сразу после налета беспилотников — жители Крыма стали получать сообщения по радио с призывом покинуть территорию полуострова. Как заявил Развожаев, украинские хакеры перехватили сигнал радиостанции и запустили информацию об эвакуации населения. Он отметил, что если бы эвакуация проходила на самом деле, об этом бы говорилось в эфире всех теле- и радиоканалов, кроме того, сработала бы уличная система оповещения.

Кроме этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли село Борисовка Волоконовского района, большая часть снарядов упала на территорию сельскохозяйственного предприятия. В результате обстрела погиб сторож предприятия.

Фото: t.me/vvgladkov

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Демьянки Стародубского муниципального округа. По его словам, в результате обстрела повреждена производственная база сельхозпредприятия и административное здание, нарушено энергоснабжение. О пострадавших информации не поступало.

Также Telegram-канал «Mash на Донбассе» сообщил, что ВСУ ударили из «Точки-У» по зданию водоканала в Петровском районе Донецка. По информации канала, объект полностью разрушен. По данным Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) ДНР, ВСУ действительно запускали ракету из «Точки-У» в сторону Петровского района в 03:55. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится в 2023 году. Он добавил, что оснащение ВКС перспективными системами ПВО и ПРО является одной из главных задач.

Кроме того, в мире продолжается обсуждение темы поставок Лондоном на Украину боеприпасов с обедненным ураном. Так, британское движение Campaign for Nuclear Disarmament (CND) выступило против решения властей страны о передаче ВСУ снарядов с обедненным ураном, предупредив, что их использование может привести к экологической катастрофе на Украине. Специалисты подчеркнули, что применение таких боеприпасов в Ираке и на Балканах привело к вспышке онкозаболеваний.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки боеприпасов с ураном могут привести к трагедии мирового масштаба. Он подчеркнул, что последствия использования таких снарядов затронут в первую очередь саму Европу. По его мнению, США и другие западные страны пытаются привести боевые действия на Украине к «войне до последнего европейца».

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что отправка Британией снарядов с обедненным ураном Украине является шагом к серьезной эскалации ситуации. Глава российского дипведомства подчеркнул, что у Москвы есть приверженность международным нормам ведения боевых действий и собственная военная доктрина. По словам Лаврова, использование такого оружия также ударит по украинскому сельскому хозяйству.

В свою очередь представитель МИД России Мария Захарова назвала данную инициативу очередной провокацией, нацеленной на эскалацию украинского конфликта и дестабилизацию ситуации в мире. А использование таких снарядов, по мнению дипломата, является проявлением геноцида против всех, кто проживает на территории, на которой они будут применены.

Военный эксперт Сергей Хатылев считает, что Вооруженным силам России важно не допустить передачу ВСУ снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что для этого необходимо вывести из строя все шоссейные дороги, по которым на Украину поставляется вооружение из других стран.

Также в МИД вспомнили про роль США в конфликте на Украине. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, Вашингтон фактически напрямую вовлечен в конфликт и поставляет Киеву все более смертоносные вооружения, в том числе кассетные боеприпасы. Дипломат призвал американские власти не продолжать идти по пути эскалации. Он добавил, что США также «нарываются» на ответные меры, продолжая использовать свои БПЛА в той зоне, где РФ ввела особый режим из-за проведения СВО.