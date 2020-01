Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По словам устроителей 13-минутного шоу, снаряды запускались одновременно со 173 летательных аппаратов. А максимальная высота каскада огней достигала 3,8 км, что на 300 метров превысило предыдущий рекорд, которым владел японский город Фукуока, сообщает Пятый канал.