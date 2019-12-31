https://static.news.ru/photo/e2330f04-2d0e-11ea-a883-fa163e074e61_660.jpg Фото: Albert Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Город Объединенных Арабских Эмиратах Рас-эль-Хайма попал в Книгу рекордов Гиннесса после устроенного на Новый год ошеломляющего фейерверка. Причём зрелище отмечено сразу в двух номинациях — как «самый высокий водопад фейерверков» и как «самое крупномасштабное пиротехническое шоу с использованием беспилотников».

По словам устроителей 13-минутного шоу, снаряды запускались одновременно со 173 летательных аппаратов. А максимальная высота каскада огней достигала 3,8 км, что на 300 метров превысило предыдущий рекорд, которым владел японский город Фукуока, сообщает Пятый канал.

Фейерверк в Рас-эль-Хайме в онлайне смотрели более миллиарда человек.

Happy new year from Ras Al-Khaimah ! #2020 pic.twitter.com/W8ARJ1QgZD — RA . (@R_Al3meeri) 31 декабря 2019 г.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Украины оказался в реанимации после запуска фейерверков. ЧП произошло в Житомирской области. По сведениям МВД соседнего государства, пиротехническое изделие внезапно взорвалось. Мужчина получил тяжёлые травмы. Кроме того, известно, что ведомство призвало граждан страны не использовать петарды из-за событий в Донбассе.