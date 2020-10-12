Нобелевскую премию по экономике получили создатели новых форматов аукционов

https://static.news.ru/photo/3fa11cde-0c76-11eb-9e12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anders Wiklund/Tt/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нобелевскую премию по экономике в 2020 году получили граждане США Пол Милгром и Роберт Уилсон. Они удостоились награды Госбанка Швеции памяти Нобеля за создание новых форматов аукционов.

Присуждение премии по экономике традиционно завершает неделю огласки лауреатов. В 2020 году в связи с пандемией награждение пройдёт в онлайн-формате. Церемония состоится 10 декабря, как и всегда, в день смерти Альфреда Нобеля. Призовой фонд — примерно миллион долларов.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson âfor improvements to auction theory and inventions of new auction formats.â #NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Нобелевская премия вручается людям за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения, вклад в развитие общества или мировую культуры.

Ранее стало известно, что нобелевскими лауреатами по физике 2020 года стали Райнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез. Пенроузу премию присудили за открытие того, что образование чёрных дыр является надёжным предсказанием общей теории относительности, а Генцелю и Гез — за открытие супермассивного компактного объекта в центре Млечного Пути.

Также Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луизе Глюк за «точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее».

Как писал NEWS.ru, норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе. Лауреата нынешнего года 9 октября назвала глава комитета Берит Райсс-Андерсен.