Нобелевскую премию по экономике получили создатели новых форматов аукционов

Присуждение премии по экономике традиционно завершает неделю огласки лауреатов. В 2020 году в связи с пандемией награждение пройдёт в онлайн-формате. Церемония состоится 10 декабря, как и всегда, в день смерти Альфреда Нобеля. Призовой фонд — примерно миллион долларов.

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.” #NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8