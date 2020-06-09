Нидерланды заявили об отсутствии в небе ракеты в момент крушения MH17

https://static.news.ru/photo/415ff5de-aa3f-11ea-a9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mission of Russia EU/Global Look Press

Нидерландский прокурор Тейс Бергер заявил, что в момент крушения Boeing 777 рейса MH17 не было обнаружено истребителя или ракеты. Об этом свидетельствуют радиолокационные данные.

Исследование радиолокационных данных было завершено, — сообщил Бергер на слушаниях во вторник, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что это не означает, что ракеты на самом деле в момент крушения не было.

Ранее Бергер рассказал, что украинские власти не предоставили международной группе, ведущей дело о катастрофе MH17, данные с первичных радаров, а только со вторичных.

Вторичные радары регистрируют данные от гражданских самолётов с включенными передатчиками и не передают информацию о других объектах или самолётах с выключенными датчиками.

Выяснилось, что радар в Донецке был выключен, поскольку находился на территории ДНР, в населённом пункте Артёмовск радар был повреждён в ходе боевых действий, а в Чугуево находился на плановом обслуживании.

Напомним, Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К этом моменту на востоке Украины уже шла гражданская война. Международная следственная группа утверждает, что самолёт был сбит из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

Ранее NEWS.ru писал о результатах экспертизы тел экипажа MH17.