https://static.news.ru/photo/8fcf535a-3941-11ea-a796-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Aristidis Vafeiadakis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает, что президент России Владимир Путин сможет решить вопрос с осуждённой в РФ израильтянкой Наамой Иссахар.

Снова говорил с президентом Путиным по вопросу Наамы. Почувствовал, что у него есть настоящая готовность прийти к решению. Я оптимистичен. Не могу детализировать, однако мы продолжаем делать всё для того, чтобы вернуть Нааму домой, — цитирует РИА Новости Нетаньяху, сделавшего заявление в видеообращении.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора обсудили вопросы, касающиеся урегулирования конфликта на Ближнем Востоке и возможности освобождения осуждённой в РФ израильтянки Наамы Иссахар.

25-летняя жительница Израиля Наама Иссахар получила 7,5 года колонии в России за провоз 9,6 грамма гашиша в багаже. Нетаньяху несколько раз говорил с российским президентом Владимиром Путиным по поводу этой ситуации. Политики не смогли договориться об обмене девушки на россиянина Алексея Буркова, так как израильский суд уже одобрил его экстрадицию в Соединённые Штаты.