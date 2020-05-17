Нетаньяху представил парламенту правительство Израиля

https://static.news.ru/photo/1f636cb4-983c-11ea-a4c9-fa163e074e61_660.jpg Биньямин Нетаньяху Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Израиля, сформированное итогам по итогам выборов 2 марта, представлено в парламенте страны (Кнессете). Премьер-министр Биньямин Нетаньяху попросил утвердить его состав.

Я представляю 35-й кабинет министров Израиля. Премьером станет Биньямин Нетаньяху. Бени Ганц будет премьер-министром после ротации и министром обороны, — цитирует его ТАСС.

Нетаньяху поблагодарил парламентариев за доверие, которое позволило сформировать ему уже пятый кабинет министров, и добавил, что в новом правительстве будет 36 министерских портфелей.

Отмечается, что правительство сформировано в коалиции с лидером партии «Кахоль-Лаван» и бывшим главой Генштаба Бени Ганцем. По итогам достигнутых договорённостей Нетаньяху будет премьером первые полгода, затем он передаст эту должность на 18 месяцев Ганцу.

Как писал NEWS.ru, верховный суд Израиля отклонил все апелляции с требованием запретить премьеру Нетаньяху формировать правительство по итогам выборов 2 марта.