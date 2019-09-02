https://static.news.ru/photo/1d141a76-cd94-11e9-9c79-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Пугающий и незапланированный сюрприз на свадьбу преподнесла невеста из Уэльса Кэти Дэвис своим гостям.

24-летняя девушка ехала на обычном транспорте на церемонию бракосочетания вместе с родственниками в городок Нит. Однако из-за аварии на их пути возникла огромная пробка, пишет « Ридус ».

Положение спасла мать Кэти. Поняв, что на регистрацию они могут не успеть, женщина обратилась к Киану Томасу, шаферу и брату жениха. Он, в свою очередь, позвонил в полицейский участок и попросил прислать за опаздывающей невестой машину.

Другие водители, стоявшие в пробке, приветствовали меня, снимали на фото- и видеокамеры, поздравляли, — рассказала она.

После свадьбы Кэти поблагодарила полицейских, которые доставили её на место с «ураганной» скоростью.

Когда приехала полиция, ей пришлось пересечь две полосы, чтобы добраться до автомобиля сотрудников правопорядка.

Я должна поблагодарить офицера Эмму Томас, которая мне помогла. Полиция Южного Уэльса, вы восхитительны! — отметила она.

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