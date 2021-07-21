Немецкая газета назвала разрушенную Россией мечту Запада
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
21:45, 21 июля 2021
Фото: pixabay.com
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«Мечту Европы», согласно которой Россия столкнётся с непреодолимыми трудностями, «пойдёт на попятную» и снова обратит взор на Запад, описала в своей публикации немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Издание с печалью констатирует, что подобные надежды разбились о реальность.
Внутреннее развитие России, а также и развитие её внешней политики, вызывающее такое эмоциональное отторжение в ЕС и США, — это развитие изумило как Восток, так и Запад. Оно привело у нас к параличу мышления, никто не знает, что делать дальше, — пишет автор материала.
По мнению журналиста, наиболее подходящим методом взаимодействия между властями стран являются переговоры. Последовательные встречи должны помочь найти точки соприкосновения и заключить приемлемые для сторон сделки, считает автор.
Москва неоднократно заявляла о том, что развитие РФ не представляет угрозы для иностранных государств. Страна открыта для диалога, в том числе с Европой.