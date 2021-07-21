Немецкая газета назвала разрушенную Россией мечту Запада

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В Эстонии в причал порта врезался паром, на борту которого находилась президент страны Керсти Кальюлайд. В результате незначительные повреждения получил автомобиль главы государства. Об этом сообщает Sputnik Meedia.

По имеющимся данным, паром отправился из порта Виртсу Пярнуского уезда в сторону острова Сааремаа. По пути он должен был зайти в порт Куйвасту на острове Муху, однако при швартовке врезался...