Неизвестный пригрозил взорвать гранату в здании украинского правительства

Неизвестный мужчина угрожает взорвать гранату в здании украинского правительства. Об этом сообщает телеканал «Украина 24».

Отмечается, что в кабинет министров зашёл мужчина с гранатой. Он заявил, что здание захвачено. Мужчина сказал, что «живым оттуда не уйдёт и сядет на десять лет». Он просит людей не входить в здание.

В полиции Киева подтвердили эту информацию. На место инцидента выдвинулась группа правоохранителей. Из здания украинского правительства эвакуировали сотрудников. Спецназ готовится к штурму объекта.

По словам депутата Ирпенского горсовета Антона Головенко, угрожающего взрывом зовут Владимир. Известно, что захвативший здание кабмина мужчина ранее воевал в Донбассе и был сапёром в батальоне «Айдар».

Ранее жителя Амурской области задержали в Хабаровске после сообщения о минировании железнодорожного вокзала. По его словам, на этот поступок он решился из нежелания возвращаться в многодетную семью.