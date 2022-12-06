Небензя пообещал, что Россия продолжит обстрелы инфраструктуры Украины Постпред при ООН Небензя: Россия продолжит обстрелы объектов инфраструктуры Украины

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Россия продолжит наносить удары по инфраструктуре Украины, которая используется для поддержки вооруженных формирований, с целью ослабления военного потенциала государства. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Он также рассказал, для чего, по его мнению, Киеву требуется большое количество оружия. Слова российского постпреда приводит РИА Новости.

Западные страны обещают продолжать поставки оружия Украине столько, «сколько потребуется», апеллируя к тому, что это, мол, делается ради мира. <...> Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов на днях откровенно заявил, что оружие его стране необходимо, поскольку русских «просто нужно уничтожить, чтобы они перестали существовать, как страна». Садиться же с Москвой за стол переговоров, как выразился господин Данилов, «недостойно украинского народа», — сообщил Небензя.

Он добавил, что в этой связи Москва не может не проявлять ответную реакцию и потому продолжит осуществлять удары по инфраструктуре, которая используются в целях военного снабжения, логистики и связи украинских вооруженных формирований. Таким образом, по словам Небензи, РФ планирует «ослаблять военный потенциал режима Зеленского».

Удары по критической инфраструктуре на Украине со стороны ВС РФ начались 10 октября, через два дня после взрыва на Крымском мосту. Целями российских ударов, по информации Минобороны РФ, стали объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Небензя заявил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины виноваты в разрушении жилых домов и жертвах среди мирного населения. По его словам, ВС Украины располагают свои средства ПВО в центре населенных пунктов, в результате таких действий обломки или сбившиеся с курса украинские ракеты попадают в цели, которые Москва не планировала уничтожать.