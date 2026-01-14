Названы страны, которые могут пострадать из-за конфликта между США и Ираном Военэксперт Матвийчук: Иран может атаковать военные базы США в Ираке и Сирии

Иран может атаковать военные базы США в Ираке и Сирии в случае эскалации конфликта, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его мнению, под угрозой также находятся объекты Соединенных Штатов, расположенные на побережье Средиземного и Красного морей.

Иран имеет определенное количество баллистических ракет с дальностью от нескольких сотен до нескольких тысяч километров, которые действительно может направить по базам США в ответ на агрессию. Базы Соединенных Штатов находятся в Ираке, Сирии и, скорее всего, по побережью Средиземного и Красного морей. По ним Иран может нанести удары. В частности, у Тегерана есть прокси-силы — это повстанцы в Эфиопии, которые тоже могут атаковать базы Соединенных Штатов, — пояснил Матвийчук.

Ранее дипломаты сообщили, что части американских военных поручили покинуть базу Аль-Удейд в Катаре. Похожее распоряжение поступало из Вашингтона в июне 2025 года незадолго до ударов США по Ирану. На базе находится около 10 тыс. американских солдат.