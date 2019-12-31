https://static.news.ru/photo/284fa530-2ce0-11ea-a63e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Ситуация в Донбассе в 2020 году может развиваться по пяти сценариям. Их назвало украинское издание «Страна.ua».

По его данным, первый сценарий можно назвать инерционным. Согласно ему, никакого прорывного результата решения конфликта не будет. Состоятся лишь обмены пленными, обстрелы уменьшатся, иногда будет происходить разведение сил на некоторых участках.

Другой вариант решения проблемы подразумевает, что Украина согласится пойти на уступки. Будут выполнены Минские соглашения в части региональных выборов, появится народная милиция. Авторы издания считают, что в этом случае киевские власти укрепят внутреннюю оппозицию, а главным фактором станет внешний: что Москва предложит Киеву по другим направлениям и как отреагирует Запад?

По третьему сценарию Кремль пойдёт на уступки, чтобы получить снятие санкций. В издании считают, что в руководстве РФ существуют представители теории, по которой от некоторых пунктов Минских соглашений можно отказаться ради ослабления санкционного давления со стороны Запада.

Четвёртый сценарий издание называет компромиссным. В этом случае проблемы с границей можно будет решить по формуле «ни вашим, ни нашим». Его придерживается временный поверенный США на Украине Уильям Тейлор. Именно роль Белого дома определит, будет ли бунтовать против такого сценария «партия войны» в Киеве.

Последний вариант решения проблемы в Донбассе предполагает военное обострение. По мнению издания, он маловероятен, но получит шансы осуществиться при попытке найти компромисс. Самым хрупким мир станет во время передачи власти в регионе от сепаратистских структур к законно избранным, считают в издании.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ополченцы, которых Украина освободила в рамках обмена пленными, не могут вернуться домой. Власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) намерены провести проверку на предмет вербовки людей Службой безопасности Украины (СБУ). По словам одного из освобождённых, он сейчас будто попал из одной тюрьмы в другую, поскольку выходы в город для него запрещены. Ополченцам обещают, что проверка займёт до девяти дней.