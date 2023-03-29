Названы потери ВСУ в Артемовске Военный эксперт Дандыкин: ВСУ теряют в Артемовске 11 тысяч военных ежемесячно

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал URA.RU, что на Артемовском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежемесячно теряют 11 тысяч человек личного состава раненными и убитыми. Он добавил, что Киев многие потери не учитывает из-за добровольческих отрядов. Он также указал на то, что противник не забирает тела своих солдат.

Из разных источников за месяц выходит порядка 11 тысяч убитыми, ранеными. Там же и добровольцы воюют, поэтому не все учитывается Министерством обороны Украины. Но там большие потери. Еще много без вести пропавших. Как видим, не все тела противник забирает, в том числе и в Артемовске. Они не зря это прозвали «бахмутской мясорубкой», потому что там жесткие бои, — сказал Дандыкин.

Он высказал свое предположение, что ВСУ по всему фронту теряют до 600 человек ежедневно. По его словам, если в эти показатели включить раненых, то конечное значение «нужно умножать на два».

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рамках контрнаступления ВСУ могут нанести удары сразу по трем-четырем направлениям. По его словам, некоторые из них будут нацелены на отвлечение российской армии. При этом эксперт считает, что Киев полностью подчиняется командам Вашингтона, от которого и будут зависеть его действия.