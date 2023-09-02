Названы четыре пути к миру на Украине: новости СВО на вечер 2 сентября Последние новости об СВО на Украине

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Военкор Александр Сладков назвал четыре возможных сценария для Украины: потерпеть поражение в конфликте с Россией, объединиться с ней, поделиться на части между Западом и Россией, либо пойти на договоренности с Москвой о размещении российских военных баз на границе с НАТО. Сладков также опубликовал видео 2005 года с американской военной базы Рамштайн, на котором военный оркестр США исполнял музыку из российского гимна. Военный корреспондент указал, что военные учения Россия — США проводились до того момента, пока Москва не заявила о своих национальных интересах.

Минобороны РФ опубликовало свежую сводку о ходе специальной военной операции. За сутки на Запорожском, Южно-Донецком, Донецком, Купянском, Краснолиманском и Херсонском направлениях были уничтожены до 600 украинских военнослужащих, пять танков, четыре боевые машины пехоты, 11 боевых бронированных машин, три артиллерийские системы М777, два орудия М119, боевая машина ЗРК «Стрела-10», гаубица «Мста-Б», самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», две установки Krab, по пять гаубиц Д-20 и Д-30. Средствами ПВО перехвачены два снаряда HIMARS и противорадиолокационная ракета HARM, сбиты 25 украинских беспилотников.

Фото: МО Украины

В Запорожской области в районе населенного пункта Чаривно была поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, также близ Камышевахи ликвидирован склад с боеприпасами 117-й механизированной бригады ВСУ. В Херсонской области в районе Отрадокаменки поражен пункт управления БПЛА, в районе Тягинки уничтожен склад боеприпасов 106-й бригады теробороны. Также близ Дылеевки в ДНР поражены два командно-наблюдательных пункта подразделений 28-й механизированной бригады ВСУ, в районе Авдеевки уничтожен узел связи 110-й мехбригады ВСУ.

Киев рассчитывает получить от Запада ракеты AMRAAM класса «воздух — воздух», чтобы сбивать ими российские самолеты, рассказал представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат. По его словам, эти ракеты смогут поражать авиацию ВС РФ на расстоянии до 180 километров без захода в зону поражения российской ПВО. Игнат отметил, что сейчас ракеты AMRAAM уже применяются на Украине системами ПВО NASAMS.

При обстреле ВСУ по поселку Уразово в Белгородской области один из снарядов попал в жилой дом, в результате один человек погиб, еще двое получили осколочные ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Также в Валуйском городском округе 2 сентября ВСУ сбросили с дрона два взрывных устройства на село Долгое, где был поврежден объект связи и один из частных домов, обошлось без пострадавших. Минобороны РФ сообщало, что около 12:45 над территорией Белгородской области был сбит украинский БПЛА самолетного типа.Еще один дрон был сбит в 15:00, отметило ведомство позднее.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области подвергся минометному обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава региона Роман Старовойт. По его словам, зафиксировано семь прилетов, задело два дома, пострадавших удалось избежать. Из-за повреждения ЛЭП примерно треть поселка была обесточена. Также утром под огонь ВСУ попала деревня Успеновка Кореневского района, где от взрывной волны пострадала женщина, повреждения получил один частный дом, докладывал Старовойт.

Под обстрел ВСУ попал брянский поселок Белая Березка, сообщал глава региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, в результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домов. Утром украинские войска также обстреляли поселок Климово, пострадавших и разрушений не было, рапортовал Богомаз.

Утром ВСУ также атаковали дронами село Масловка в Херсонской области, сообщила администрация Новокаховского городского округа. По данным местных властей, в результате атаки получил ранение один мирный житель, был поврежден частный дом и газопровод.

Фото: t.me/gubernator_46

Днем в подконтрольном ВСУ городе Запорожье прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ. На контролируемой Киевом части территории Запорожской области была объявлена воздушная тревога. Утром также звучали сирены в Днепропетровской области, где они сработали после взрыва в Кривом Роге.

Прорвать российскую оборону украинской армии мешают 16 километров минных молей, написал в статье для Business Insider обозреватель издания Крис Панелла. По словам американца, если ВСУ не расчистят 10-мильный путь, бронетехника и западные вооружения будут уязвимы для поражения.

Российские войска начали размещать горючие вещества на минных полях и в момент их разминирования украинскими военными сбрасывать гранаты с дрона, вызывая тем самым «море огня и взрывов», сообщило издание New York Times. Украинские солдаты также рассказали американским журналистам о превосходстве ВС РФ по количеству артиллерии, танков, дронов и бойцов. Кроме того, российские военные очень хорошо укрепляются в любой местности, по их словам, будь то поселение или просто поле.

Российские военные эффективно используют зенитные ракеты 9М33 для обхода тепловых ловушек в зоне СВО, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. Такие снаряды имеют мультиспектральную головку самонаведения, благодаря которой ракеты хорошо отстраняются от ложных целей, пояснил собеседник агентства.

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