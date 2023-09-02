Поселок в Брянской области попал под обстрел ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области

Фото: t.me/avbogomaz

Александр Богомаз

ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

ВСУ обстреляли поселок Климово. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы, — написал Богомаз.

Ранее украинские военнослужащие три раза попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. По данным Минобороны РФ, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Первую попытку атаки моста через Керченский пролив украинская армия предприняла около 23:15 по московскому времени. Катер ВСУ был уничтожен в Черном море. Второй беспилотник попытался атаковать Крымский мост 2 сентября около 02:10 по московскому времени, он также был ликвидирован.

До этого стало известно, что противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени. Также в этот день о сбитом украинском беспилотнике самолетного типа над Брянской областью сообщали в Министерстве обороны России. В ведомстве отметили, что он был сбит дежурными средствами ПВО.