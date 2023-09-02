Жительница Курской области пострадала от взрывной волны при обстреле

Фото: t.me/gubernator_46

Вооруженные силы Украины обстреляли деревню Успеновка Кореневского района в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. В результате атаки от взрывной волны пострадала одна жительница, уточнил он. Всего зафиксировано три прилета.

Деревня Успеновка Кореневского района обстрелян со стороны Украины. Насчитали три прилета. От взрывной волны пострадала женщина. Ей оказывается необходимая медицинская помощь, — написал Старовойт.

Также повреждения получило одно из домовладений. Там были выбиты окна. Губернатор заверил, что владельцу будет оказана вся необходимая помощь в восстановлении дома.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле поселка Климово со стороны украинской армии. В результате атаки на населенный пункт никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано, добавил он.

Также стало известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Донецкой Народной Республики более 40 раз. По данным Совместного центра по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, погибла семилетняя девочка.