Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще одного беспилотника ВСУ Минобороны РФ: очередной беспилотник ВСУ уничтожен над Белгородской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Инцидент произошел около 15:00.

2 сентября около 15:00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство сообщило об уничтожении украинского беспилотника над Белгородской областью 2 сентября в 12:15 по московскому времени.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.