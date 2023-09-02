ВСУ трижды атаковали Крымский мост: новости СВО на утро 2 сентября

Фото: МО Украины

Вечером 1 сентября Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки Крымского моста с помощью безэкипажного катера, сообщила пресс-служба Минобороны России. ВС РФ уничтожили морской беспилотник в акватории Черного моря.

Позже, ночью 2 сентября, ВСУ попытались совершить вторую атаку на переправу через Керченский пролив, сообщило Минобороны РФ. Как и в первом случае, для удара использовался морской беспилотник.

Также Министерство обороны России сообщило о третьей попытке украинской армии ударить по Крымскому мосту. По данным ведомства, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря.

Противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени.

Позже глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что дроны были сбиты в Корочанском районе и Яковлевском городском округе. О пострадавших и разрушениях ничего не сообщалось.

Фото: t.me/vvgladkov Вячеслав Гладков

Также Министерство обороны РФ сообщило о второй попытке украинской армии ударить по объектам в Белгородской области. Инцидент произошел 1 сентября около 23:00 по московскому времени.

Выборы на Украине пройдут в том случае, если страна получит необходимые средства противовоздушной обороны, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Как он объяснил, Киеву, среди прочего нужны американские ЗРК Patriot. Он напомнил, что выборы президента на Украине должны состояться в марте и Киев мог бы их провести. Проблема же возникает на уровне безопасности, уточнил Подоляк.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очистит страну от тех, кто ослабляет ее изнутри. Он пообещал государству «плодотворную осень».

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» Вооруженных сил России может уничтожить Лондон за шесть минут, написал обозреватель Мэтью Дули. Он отметил, что Москва поставила на боевое дежурство «Сарматы». По словам Дули, стратегический комплекс на боевом дежурстве призван напугать западные страны ядерным предупреждением. Автор публикации охарактеризовал «Сарматы» как «монструозное ядерное оружие», способное направить в любую точку планеты до 15 боеголовок.

Атака на аэродром в Пскове маловероятна как со стороны Прибалтики, так и с территории Украины, заявил российский журналист Сергей Мардан. По его словам, к этому причастна диверсионно-разведывательная группа противника. Он отметил, что «расширение географии и масштаба атак» на территорию России станет «единственным возможным решением» для противника. Кроме этого, Мардан написал о необходимости смертной казни для диверсантов.

В Киеве случайно подтвердили гибель 400 тыс. солдат Вооруженных сил Украины с начала конфликта в стране, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. По его словам, это же число погибших назвали и сами украинцы. Он уточнил, что такое количество жертв больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне.

Фото: МО Украины

Администрация президента США Джо Байдена может объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. Это может произойти на следующей неделе. Данный пакет военной помощи ВСУ станет первым, в который будут включены бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, которые должны поступить Киеву в ближайшие недели, отмечается в статье.

Существует большой риск непосредственного столкновения между НАТО и Россией, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Таким образом дипломат ответил на просьбу прокомментировать заявления американского ведущего Такера Карлсона о возможной войне между ядерными державами в ближайшем будущем. Полянский также обратил внимание на активное участие НАТО в событиях на Украине, включая предоставление Киеву разведывательных данных со спутников, оружия и боеприпасов.

Вооруженные силы Украины за сутки 47 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В результате атак погибла девочка 2016 года рождения.

Для прорыва российской обороны Вооруженным силам Украины необходимо расчистить от мин не менее 16 километров пути, подсказал обозреватель Business Insider Крис Панелла. По его словам, это позволит сохранить западную бронетехнику. По словам обозревателя, западная бронетехника оказалась «беспомощной», столкнувшись с «грозной обороной России». Также он добавил, что украинской армии большой ущерб наносят российские контрудары. Они мешают Киеву добиться целей контрнаступления и прорваться к Азовскому морю.

Фото: МО Украины

Западным странам нужно создать собственный мирный план по разрешению конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от стремлений Киева, написал британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж. Западу нужно «объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного, долгосрочного плана».

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