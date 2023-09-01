Журналист Мардан назвал маловероятной атаку на Псков с Украины

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Атака на аэродром в Пскове маловероятна как со стороны Прибалтики, так и с территории Украины, заявил российский журналист Сергей Мардан в своем Telegram-канале. По его словам, к этому причастна диверсионно-разведывательная группа противника.

Атака на аэродром в Пскове выглядит как применение той же тактики, что и с аэродромом под Новгородом. Крайне маловероятна атака как со стороны Прибалтики, так и с Украины (800 км). А раз так, значит работают ДРГ противника, — написал журналист.

Он отметил, что «расширение географии и масштаба атак» на территорию России станет «единственным возможным решением» для противника. Кроме этого, Мардан написал о необходимости смертной казни для диверсантов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев. По его словам, ВСУ удалось успешно применить дальнобойное оружие на расстоянии в 700 километров. Примерно такая дистанция отделяет Псков от границы.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что при атаке на Псков ВСУ могли использовать дроны самолетного типа. Он также предположил, что город атаковали с корабля или яхты из нейтральной акватории Балтийского моря.