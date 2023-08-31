Cтало известно, как ВСУ могли обстреливать Псков Военэксперт Матвийчук: атака на Псков совершалась из Балтийского моря

Фото: Volodymyr Trasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

При атаке на Псков ВСУ могли использовать дроны самолетного типа, сообщил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. Он также предположил, что город атаковали с корабля или яхты с нейтральной территории Балтийского моря.

Скорее всего, атака на Псков была совершена с морского носителя — корабля или яхты из нейтральной территории Балтийского моря. Отследить это, к сожалению, довольно сложно и предъявить претензии кому-то проблематично, если мы говорим о вмешательстве Эстонии и Латвии, о которых ранее говорили некоторые военные эксперты. Все, что можно сказать на данный момент, что использовался дрон самолетного типа и это не украинское оружие, — сказал он.

В результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 августа в аэропорту Пскова были повреждены четыре самолета Ил-76. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовали свыше десяти дронов. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Позже губернатор региона Михаил Ведерников сообщил, что последствия ночной атаки устранены, в результате обстрела никто не пострадал, объекты гражданской инфраструктуры не повреждены.

Президент Украины Владимир Зеленский позже косвенно подтвердил, что за атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Псков может стоять Киев. По его словам, ВСУ удалось успешно применить дальнобойное оружие на расстоянии в 700 километров. Примерно такая дистанция отделяет Псков от границы.