Обозреватель подсказал ВСУ расчистить 16 км пути для прорыва обороны РФ

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Для прорыва российской обороны Вооруженным силам Украины необходимо расчистить от мин не менее 16 километров пути, подсказал обозреватель Business Insider Крис Панелла. По его словам, это позволит сохранить западную бронетехнику.

Украине нужно будет расчистить 10-мильный путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону. Если она этого не сделает, ее бронетехника и жизненно важные западные грузы будут уязвимы для российского контрбатарейного огня, ракет и артиллерии, — сказано в материале.

По словам обозревателя, западная бронетехника оказалась «беспомощной», столкнувшись с «грозной обороной России». Также он добавил, что украинской армии большой ущерб наносят российские контрудары. Они мешают Киеву добиться целей контрнаступления и прорваться к Азовскому морю.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена может объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном. По их словам, это может произойти на следующей неделе. Данный пакет военной помощи ВСУ станет первым, в который будут включены бронебойные боеприпасы с обедненным ураном. Они предназначены для американских танков Abrams, которые должны поступить Киеву в ближайшие недели, отмечается в статье.