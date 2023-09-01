Киев выдвинул Западу громкий ультиматум по вопросу проведения выборов Подоляк: Украина проведет выборы после поставок американских ЗРК Patriot

Выборы на Украине пройдут лишь в том случае, если страна получит необходимые средства противовоздушной обороны, сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, которые приводит ТАСС, Киеву, среди прочего, необходимы американские ЗРК Patriot.

Можем ли мы в рамках этого вопроса рассчитывать на дополнительные системы ПВО, на те же Patriot, которые позволят закрыть небо и защитить мирное население в городах Украины? На эти практические вопросы, которые поднимал президент, пока не ответа, — сказал чиновник.

Он напомнил, что выборы президента на Украине должны состояться в марте, и Киев мог бы их провести. Проблема же возникает на уровне безопасности, уточнил Подоляк.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не планирует проводить выборы в 2024 году в условиях военного положения. В то же время он отметил, что соответствующее законодательство можно переписать.

При этом советник бывшего президента страны Олег Соскин предупредил, что тирания правительства Зеленского, неудачи на фронте и принуждение мужчин к службе в ВСУ доведут республику до гражданской войны. Он назвал Зеленского предателем государственных интересов и обвинил его во лжи о контрнаступлении.