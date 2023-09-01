Гладков рассказал о двух сбитых воздушных целях над Белгородской областью

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Противовоздушная оборона сбила две воздушные мишени в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, на данный момент нет информации о пострадавших и разрушениях.

В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет, — заявил Гладков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев сообщает, что обломки сбитого беспилотника упали на участок дачного дома в Люберцах. По словам одного из свидетелей, БПЛА упал на соседний участок.

По данным сервиса «Яндекс Расписания», утром 1 сентября в московских аэропортах Внуково и Домодедово были отменены 20 авиарейсов. Причины такого решения не уточняются. Во Внуково задержаны 15 и отменены шесть рейсов. В Домодедово не вылетят по расписанию 17 самолетов, 14 рейсов отменены. По данным сервиса Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы нет ни одного самолета.