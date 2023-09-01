Зеленский пообещал очистить Украину от тех, кто ослабляет страну

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что очистит страну от тех, кто ослабляет ее изнутри. Он пообещал стране «плодотворную осень», написал президент в своем Telegram-канале.

Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе — именно для Украины, — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее Le Figaro написало, что Владимир Зеленский оказался в неудобном положении на фоне того, как массовая мобилизация породила множество коррупционных схем. По данным французского издания, украинцы были готовы платить огромные деньги, чтобы обойти запрет на выезд из страны. Ожидаемо, нашлись и те, кто готов эти деньги принимать.

С начала боевых действий было арестовано 13,6 тысячи человек, пытавшихся нелегально покинуть страну, сообщил пресс-секретарь пограничников Андрей Демченко. Еще порядка 6,1 тысячи были пойманы с поддельными документами.

Также в Верховную раду внесли законопроект о приравнивании коррупции к госизмене. Украинские чиновники крадут до 30% средств, выделяемых западными странами, объяснил политолог Андрей Золотарев.