Во Франции рассказали о коррупционной проблеме Зеленского Le Figaro: коррупция в военкоматах стала серьезной проблемой для Зеленского

Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в неудобном положении на фоне того, как массовая мобилизация породила множество коррупционных схем, сообщает Le Figaro. По данным французского издания, украинцы были готовы платить огромные деньги, чтобы обойти запрет на выезд из страны. Ожидаемо, нашлись и те, кто готов эти деньги принимать.

С начала боевых действий было арестовано 13,6 тысячи человек, пытавшихся нелегально покинуть страну, сообщил пресс-секретарь пограничников Андрей Демченко. Еще порядка 6,1 тысячи были пойманы с поддельными документами.

Раньше я думал, что я супергерой, но когда видишь войну в реальной жизни, понимаешь, что ты к ней не причастен, — поделился украинец, незаконно покинувший страну.

Журналисты напомнили, что в августе Зеленский пытался решить проблему радикальным образом: он уволил всех региональных военкомов. Кроме того, в более чем 200 призывных пунктах прошли обыски. Однако коррупция слишком глубоко укоренилась на Украине, подчеркивают авторы, взятки были нормой на протяжении десятилетий.

Каждый знает человека, который может протянуть руку помощи, — рассказал еще один из беглецов.

Ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается на время действия на Украине военного положения приравнять некоторые коррупционные преступления к госизмене. Политолог Андрей Золотарев объяснил такой шаг повальным воровством денег, предназначенных для украинской армии. По словам эксперта, в Киеве исчезает до 30% средств, выделяемых западными странами. Речь идет о миллиардах долларов.