Стало известно, сколько воруют украинские чиновники из средств на ВСУ Политолог Золотарев: украинские чиновники крадут до 30% из средств Запада

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Украинские чиновники крадут до 30% средств, выделяемых западными странами, заявил NEWS.ru политолог Андрей Золотарев. Он не располагает информацией о том, сколько конкретно это может быть в денежном эквиваленте, но подчеркнул, что речь идет о миллиардах долларов. По его словам, законопроект о приравнивании коррупции к госизмене внесен в Верховную раду неспроста.

Такой законопроект — часть политического пиара. Это грамотный ход, поскольку президент [Украины Владимир Зеленский] прекрасно понимает, что негатив от воровства чиновников уничтожает его репутацию. Вероятно, западные страны создают напряженность в окружении Зеленского, потому что хотят видеть на его месте более прогнозируемого лидера, — утверждает Золотарев.

По прогнозам политолога, в ближайшее время стоит ожидать больше коррупционных скандалов среди украинских чиновников и в окружении Зеленского.

Ранее стало известно, что в Верховной раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается на время действия на Украине военного положения приравнять некоторые коррупционные преступления к госизмене. Проект предполагает только ужесточение наказания за коррупционные преступления, но не передачу их расследования от Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в ведение Службы безопасности Украины (СБУ), как планировал Зеленский.

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил NEWS.ru, что слово «коррупция» полностью совместимо со всей «чиновничьей ратью Украины», а идея президента этой страны Владимира Зеленского о том, чтобы приравнять коррупцию к госизмене, не поможет ее искоренить. По его словам, украинское руководство было коррумпированным еще до Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.