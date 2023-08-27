В Совфеде отреагировали на слова Зеленского о борьбе с коррупцией в Киеве Сенатор Джабаров: в данный момент Украина не способна побороть коррупцию

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Слово «коррупция» полностью совместимо со всей «чиновничьей ратью Украины», идея президента этой страны Владимира Зеленского о том, чтобы приравнять коррупцию к госизмене, не поможет ее искоренить, заявил в беседе с NEWS.ru первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. По его словам, украинское руководство было коррумпированным еще до Зеленского и его предшественника Петра Порошенко.

Данная идея Зеленского не поможет Украине избавиться от коррупции. На данный момент слово «коррупция» полностью совместимо со всей чиновничьей ратью страны. Они погрязли в этом, и давно, подобное наблюдалось еще до Зеленского и Порошенко, — сказал сенатор.

Джабаров считает, что для решения этой проблемы на Украине должны приниматься кардинальные меры по полному «очищению» госорганов и служб от коррупционеров с вынесением решения в суде. Однако, по его словам, в текущих условиях Киев не способен это сделать, поскольку помимо этого наблюдается огромное множество других проблем.

В данный момент Украина не способна это сделать, поскольку там хватает и других серьезных проблем. Так что я не стал бы воспринимать это серьезно, — резюмировал Джабаров.

Ранее Зеленский пообещал «мощный сентябрь» для страны. По его словам, в первый осенний месяц Киев получит новые пакеты военной помощи, в число которых входят артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, а также средства для разминирования. Он подчеркнул, что о потребностях Украины осведомлены все ее союзники.