В Британии рассказали, как Россия может «снести» Лондон за шесть минут Express: российские «Сарматы» могут уничтожить Лондон за шесть минут

Фото: Минобороны России

Стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» Вооруженных сил России может уничтожить Лондон за шесть минут, написал обозревать Мэтью Дули в статье для газеты Express. Он отметил, что Москва поставила на боевое дежурство «Сарматы».

Путин поставил на боевое дежурство гиперзвуковую ядерную ракету, способную стереть с лица Земли Лондон за шесть минут, — говорится в статье.

По словам Дули, стратегический комплекс на боевом дежурстве призван напугать западные страны ядерным предупреждением. Автор публикации охарактеризовал «Сарматы» как «монструозное ядерное оружие», способное направить в любую точку планеты до 15 боеголовок.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2) поставлен на боевое дежурство ВС РФ. «Сармат» — это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.

21 июня президент России Владимир Путин заявил, что страна продолжит развитие ядерной триады. По словам главы государства, ядерное оружие является гарантом военной безопасности страны и позволяет обеспечивать баланс сил в мире. Президент отметил, что сейчас примерно половина частей Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащена новейшими комплексами «Ярс».