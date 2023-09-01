Украина хочет перенести конфликт в Россию: новости СВО на вечер 1 сентября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что конфликт необходимо перенести на территорию России. Таким образом, он фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался такого развития событий.

Тем временем очевидцы в Киеве сообщили, что в украинской столице начали мобилизовать мужчин старше 50 лет. Повестки выдают мужчинам во всех общественных местах — на остановках, в магазинах, в транспорте.

Также, по свидетельствам очевидцев, утром 1 сентября представители призывной комиссии блокировали одно из общежитий украинской столицы, после чего мобилизовали оттуда всех мужчин, приехавших на заработки.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

В Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы за неделю нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием по объектам на Украине. По данным ведомства, в результате удалось нарушить управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожить цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексов противовоздушной обороны, реактивных систем залпового огня и бронетехнику.

Фото: МО РФ

По подсчетам ведомства, всего за последнюю неделю ВСУ потеряли более 5 тысяч военных. В МО подчеркнули, что высокие потери живой силы украинской армии в ходе спецоперации обусловлены эффективным поражением бронетехники издалека. Там отметили, что командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений российских войск.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины выпустили более 560 кассетных снарядов по Донецку с начала августа. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), каждый из таких боеприпасов калибра 155-мм несет 72 кассеты. Всего было зафиксировано 185 эпизодов применения кассетных снарядов. В Минобороны РФ пока не прокомментировали эти сведения.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев считает, что если бы у ВСУ была хоть малейшая возможность, они бы уже давно взорвали Крымский мост. По его словам, попытки со стороны украинских войск предпринимались неоднократно, однако ни одна из них не оканчивалась успехом для ВСУ.

Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров полагает, что все террористические операции украинской разведки на Крымский мост провалились, поэтому Киев добивается от Пентагона новых дальнобойных ракет, которыми сможет достать до цели. Комментируя заявление действующего генерала ВС США Бэна Ходжеса о необходимости разрушить Крымский мост, военный эксперт усомнился в возможности осуществить этот план.

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что на текущий момент российская армия действует осторожно, с расчетом на возобновление переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Однако если потребуется, ВС РФ в состоянии занять Одессу.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил в ответ на это, что только после установления контроля над всей Украиной можно будет говорить о полноценном завершении СВО. Как уточняет Новиков, приморским городом продвижение ВС РФ не ограничится.

Фото: МО Украины

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что европейским правительствам следует реально оценивать шансы украинской армии прорвать оборону Вооруженных сил России в рамках контрнаступления. По его словам, которые приводит Frankfurter Allgemeine, с самого начала было ясно, что ВСУ столкнутся с серьезными трудностями.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что страны ЕС обучат до конца года 40 тысяч украинских солдат. Он добавил, что в Европе поддерживают планы по расширению военной помощи Киеву. Цель — подготовить 30 тысяч бойцов — будет выполнена в октябре.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат» (по классификации НАТО — Satan 2). Это ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн.

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