В ЕС сообщили, сколько украинских солдат пройдут обучение до конца года Боррель: ЕС обучит до конца года 40 тысяч украинских солдат

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Страны ЕС обучат до конца года 40 тысяч украинских солдат, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, передает портал «Взгляд». Он добавил, что в Европе поддерживают планы по расширению военной помощи Киеву. Цель — подготовить 30 тысяч бойцов — будет выполнена в октябре.

Главы МИД стран Евросоюза поддерживают планы расширения европейской миссии для ВСУ, — сказал Боррель.

Ранее стало известно, что летчики Вооруженных сил Украины будут обучаться управлять истребителями F-16 в Дании от четырех до шести месяцев. В Великобритании этот срок составит один-два года, сообщил представитель ВСУ Юрий Игнат. По его словам, разница в сроке обучения объясняется тем, что в Данию отправились опытные военные, а в Великобританию — недавние выпускники летного училища.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что обещанные Западом истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. По его словам, необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов, это займет по меньшей мере шесть месяцев. При этом Резников заявил, что использование истребителей F-16 станет серьезным переломным моментом в конфликте.