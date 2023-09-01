Очевидцы сообщают о мобилизации мужчин старше 50 лет в Киеве

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В Киеве начали мобилизовать мужчин старше 50 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев. Повестки выдают мужчинам во всех общественных местах — на остановках, в магазинах, в транспорте.

С мобилизацией все очень трагично. Начали забирать уже и в Киеве 50 плюс. У моей коллеги забирают мужа, которому сильно за 50, — поделилась местная жительница.

Также, по свидетельствам очевидцев, утром 1 сентября представители призывной комиссии блокировали одно из общежитий столицы, после чего мобилизовали оттуда всех мужчин, приехавших на заработки.

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в эфире телеканала «1+1» заявил, что Украина может обратиться к другим странам для экстрадиции военнообязанных, покинувших страну по поддельным справкам о негодности к службе по состоянию здоровья.

Журналисты писали, что в первую очередь в зону проведения СВО отправятся студенты и мужчины призывного возраста из ближайших к России областей. Военные администрации Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Харьковской и Николаевской областей уже запросили на государственных и коммерческих предприятиях списки сотрудников, которые в перспективе могут пополнить ряды ВСУ.