В Госдуме напомнили россиянам о целях СВО из-за заявлений Запада по Одессе Депутат Новиков: достичь целей СВО возможно лишь при освобождении всей Украины

Фото: МО РФ

Только после установления контроля над всей Украиной можно будет говорить о полноценном завершении СВО, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя слова экс-советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора. Американский чиновник утверждал, что российские войска могут занять Одессу. Как уточняет Новиков, приморским городом продвижение ВС РФ не ограничится.

СВО была начата с целями демилитаризации и денацификации Украины, поэтому было бы странно завершать ее, не достигнув этих задач. Прошедший год и ход специальной операции показывает, что достичь целей возможно только в том случае, если мы будем говорить о всей Украине в целом, не исключая Одессу, Киев, Харьков, Львов, — сказал парламентарий.

Он не исключил, что США попытаются навязать Москве сделку с территориальными уступками со стороны Киева, однако такой сценарий противоречит задачам спецоперации. Спекуляции на эту тему — это лишь признак осознания того, что Россия действительно способна достичь своих целей. Кроме того, подобным образом идет информационная подготовка к уступкам со стороны Запада, заключил Новиков.

Ранее американский полковник Дуглас Макгрегор заявлял, что на текущий момент российская армия действует осторожно с расчетом на возобновление переговоров по урегулированию кризиса на Украине. Однако, если потребуется, ВС РФ в состоянии занять Одессу.