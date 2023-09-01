В Госдуме заявили о неспособности ВСУ полностью уничтожить Крымский мост

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Если бы у ВСУ была хоть малейшая возможность, они бы уже давно взорвали Крымский мост, таким мнением с NEWS.ru поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв. По его словам, попытки со стороны украинских войск предпринимались неоднократно, однако ни одна из них не оканчивалась успехом для ВСУ.

Мост для них все равно что бельмо в глазу — признак того, как облагородила полуостров Россия и как готова туда вкладываться, в отличие от предыдущих владельцев-временщиков. Попытки атаковать предпринимались неоднократно — и при помощи набитой взрывчаткой фуры, и атаками морских дронов, но ни одна из них не была в итоге успешной, — считает Журавлев.

Парламентарий отметил, что конструкция моста рассчитана на то, чтобы выдержать прямое попадание ядерной бомбы, также его защита постоянно совершенствуется после украинских ударов.

Я считаю, что США изо всех сил стремятся нейтрализовать наш Черноморский флот, чтобы лишить РФ господства в море. Понятно, что [генерала ВС США] Бена Ходжеса нисколько не интересует возможный успех украинских войск, контрнаступление которых пока буксует очень далеко от Крыма, в запорожских степях. Пока наш флот господствует в этой акватории, кораблям НАТО туда лучше не соваться — вот и науськивают ВСУ, сидя в своем удобном кресле в Вашингтоне, в 9000 километрах от района боевых действий, — заключил Журавлёв.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков призвал больше не терпеть удары по Крымскому мосту. Комментируя атаку 12 августа на переправу через Керченский пролив, он назвал Крымский мост «болевой точкой России». Журналист призвал найти такие же болевые точки на территории Украины.