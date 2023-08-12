Военкор Сладков призвал больше не терпеть удары по Крымскому мосту

Фото: Алена Попова/ТАСС

Удары со стороны ВСУ по Крымскому мосту повторяются потому, что «Россия терпит», заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Комментируя атаку 12 августа на переправу через Керченский пролив, он назвал Крымский мост «болевой точкой России». Журналист призвал найти такие же болевые точки на территории Украины, чтобы «пыль осталась».

После атаки 12 августа Александр Сладков призвал «искать болевую точку Украины, если мы за долгие годы не нашли или не хотели искать, или нашли, но не бьем по ней сознательно, жалея врага».

В чем дело? Россия терпит. Это можно принять, если мы бессильны ответить так, чтобы враг <...>. Или пока бессильны, — рассуждает военкор.

Сладков призвал «объявить четыре разных значимых чисто для Украины места», предупредить за сутки, «чтоб мирных жителей оттуда обязательно эвакуировали», и ударить так, «чтоб пыль осталась».

Ну что за дела. Россия не того калибра держава, чтоб терпеть атаки на Крымский мост, — считает Александр Сладков.

12 августа в Минобороны России сообщили, что ВСУ попытались нанести удар по мосту зенитной управляемой ракетой С-200, переделанной в ударный вариант. Ракета была перехвачена и сбита средствами противовоздушной обороны.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказывал о двух сбитых в районе Крымского моста украинских ракетах. Он подчеркнул, что переправа не получила повреждений в результате атаки. Позже Аксенов сообщил, что еще одна ракета ВСУ была сбита над Керченским проливом. Он также поблагодарил российские войска за высокий профессионализм и бдительность.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские атаки по Крымскому мосту не останутся без ответа со стороны России. По ее словам, которые приводятся на сайте ведомства, подобные акции Киева показывают миру истинную сущность украинской власти.