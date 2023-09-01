В Австрии призвали не питать иллюзий относительно контрнаступления ВСУ Шалленберг: Европа должна реально оценивать шансы ВСУ против российской армии

Фото: МО Украины

Европейским правительствам следует реально оценивать шансы украинской армии прорвать оборону Вооруженных сил России в рамках контрнаступления, заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг. По его словам, которые приводит Frankfurter Allgemeine, с самого начала было ясно, что ВСУ столкнутся с серьезными трудностями.

Нам следует быть осторожными и не возлагать чрезмерных ожиданий на украинскую сторону в Европе. Всегда было ясно, что это контрнаступление будет трудным. Русские окопались и создали массивные оборонительные позиции, — сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что главком ВСУ Валерий Залужный был вынужден провести встречу с высокопоставленными военными чиновниками из стран НАТО. Поводом для переговоров стал провал контрнаступления украинской армии. Недовольные этим фактом западные генералы пытались «перезагрузить военную стратегию» Киева и выработать план действий на грядущую зиму.

На встрече, которая проходила на границе Украины с Польшей, присутствовали глава объединенных сил НАТО Кристофер Каволи и начальник британского генштаба Тони Радакин. Залужный привез на переговоры всю свою команду. Консультации длились пять часов.