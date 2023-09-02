В Британии призвали Запад создать свой мирный план по Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Западным странам нужно создать собственный мирный план по разрешению конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от стремлений Киева, написал британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж в статье для газеты Guardian. Западу нужно «объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного, долгосрочного плана», подчеркнул он.

Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины. Похоже, что процесс уже начался, — написал автор.

По его словам, директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что дипломаты Запада могут обменять украинские территории на членство в Североатлантическом альянсе. Ледвидж отметил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не достигло значимых успехов и военный конфликт рискует затянуться еще на несколько лет.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов высказал мнение, что конфликт необходимо перенести на территорию России. Таким образом он фактически не согласился с президентом страны Владимиром Зеленским, который опасался такого развития событий. По словам Буданова, чем «шире будут операции, тем лучше».