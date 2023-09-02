ВСУ обстреляли еще один населенный пункт в Брянской области Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших нет, частично повреждены семь домов.

ВСУ обстреляли поселок Белая Березка Трубчевского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частичные разрушения получили семь жилых домовладений, — написал Богомаз.

Он добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

До этого украинские военнослужащие три раза попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. По данным Минобороны РФ, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Первую попытку атаки моста через Керченский пролив украинская армия предприняла около 23:15 по московскому времени. Катер ВСУ был уничтожен в Черном море. Второй беспилотник попытался атаковать Крымский мост 2 сентября около 02:10 по московскому времени, он также был ликвидирован.

Кроме того, противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени.