Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над российским регионом Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Фото: МО РФ

Украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России. По информации ведомства, инцидент произошел около 12:45.

2 сентября около 12.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолетного типа по территории Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее рассказал, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.