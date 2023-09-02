ВС РФ стали использовать новые зенитные ракеты в зоне СВО РИА Новости: ВС России используют в зоне СВО ракеты для обхода тепловых ловушек

Фото: Пресс-служба концерна «Калашников»/РИА Новости

Российские военные стали использовать новые зенитные ракеты 9М333, чтобы обходить тепловые ловушки, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Такие вооружения имеют мультиспектральную головку самонаведения, отличающую истинную цель от ложной тепловой.

Опыт применения 9М333 в зоне СВО показывает, что ракета очень хорошо отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель, — сказал источник.

По данным источника, эти ракеты успешно сбивают самолеты и вертолеты ВСУ, а также БПЛА от одного до полутора метров.

Фото: kalashnikovgroup.ru ЗУР 9М333

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли пять групповых ударов по объектам на территории Украины. По данным ведомства, они были осуществлены с 25 августа по 1 сентября высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования.

Отмечается, что удалось нарушить управление стратегической системой радиопомех Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтожить цеха по сборке безэкипажных катеров, комплексов противовоздушной обороны (ПВО), реактивных систем залпового огня (РСЗО) и бронетехнику. По данным российского военного ведомства, за эту неделю уничтожено свыше 960 украинских военных, 24 боевые бронированные машины, 28 автомобилей и 45 артиллерийских орудий.