Военкор сообщил о жертвах обстрела поселка под Белгородом Котенок: один человек погиб после попадания снаряда ВСУ по дому в Уразово

Фото: t.me/vvgladkov

Военный корреспондент Юрий Котенок в Telegram сообщил, что один из снарядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) угодил в жилой дом в поселке Уразово в Белгородской области, в результате чего есть жертвы. По его словам, погиб один человек, еще двое ранены.

Поселок Уразово обстрелян с украинской территории. Один из снарядов попал в жилой дом. К несчастью, есть жертвы. Предварительно, один человек погиб, двое ранены, — написал военкор.

Позднее это подтвердил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона уточнил, что мужчина погиб от полученных осколочных ранений. Другие два пострадавших также получили ранения осколками: у мужчины ранения грудной клетки, у женщины осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины.

Вооруженные силы Украины из РСЗО обстреляли поселок Уразово Валуйского городского округа. <...> В результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Еще двое жителей пострадали, — написал Гладков.

2 сентября Гладков сообщил, что ВСУ нанесли удар по селу Долгое Валуйского городского округа. Было сброшено два взрывных устройства с беспилотного летательного аппарата. Взрывной волной выбило окно в частном доме, а также был посечен его фасад. Повреждения также зафиксированы на инфраструктурном объекте связи.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник на подлете к столице. По его словам, БПЛА был замечен и сбит в подмосковных Люберцах. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.