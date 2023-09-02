Стало известно, что мешает ВСУ прорвать российскую оборону BI: от прорыва российской обороны ВСУ отделяют 16 км минных полей

Фото: МО Украины

Прорвать российскую оборону ВСУ мешают 16 км минных полей, сообщил обозреватель Business Insider Крис Панелла. По данным издания, в противном случае западная бронетехника, которую использует украинская армия, окажется уязвимой для артиллерии и ракет ВС РФ.

Украине нужно будет расчистить 10-мильный (16-километровый. — NEWS.ru) путь, чтобы успешно прорвать российскую оборону. Если она этого не сделает, ее бронетехника и жизненно важные западные грузы будут уязвимы для российского контрбатарейного огня, ракет и артиллерии, — написал обозреватель.

Он добавил, что попыткам ВСУ прорваться к Азовскому морю также мешают российские контрудары, военная техника из стран Запада оказалась «беспомощной».

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что в Киеве случайно подтвердили гибель 400 тыс. солдат Вооруженных сил Украины с начала конфликта в стране. По его словам, это же число погибших назвали и сами украинцы.

Он уточнил, что такое количество жертв больше, чем совокупные потери США во Второй мировой войне. При этом американцы воевали с вермахтом, который к 1944–1945 годам был истощен боями на Восточном фронте и без превосходства в воздухе.