ВСУ обстреляли минометными снарядами поселок под Курском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли минометный огонь по поселку Теткино Глушковского района Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Всего зафиксировано семь прилетов снарядов, уточнил он. В результате атаки никто из мирных жителей не пострадал.

Утром поселок Теткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано семь минометных прилетов, в результате которых повреждено два дома. Пострадавших нет, — написал Старовойт.

После обстрела примерно треть поселка осталась без электроснабжения из-за повреждений на линии электропередачи. Аварийные бригады приступят к ремонту ЛЭП, как только появится возможность, заверил губернатор.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили два взрывных устройства с беспилотника на село Долгое в Валуйском городском округе. По его словам, взрывной волной выбило окно в частном доме, также повреждения получил фасад здания. Незначительные разрушения были выявлены на инфраструктурном объекте связи. Губернатор уточнил, что в результате атаки никто не пострадал.