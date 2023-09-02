ВСУ атаковали село в Херсонской области с помощью дронов ВСУ атаковали дронами село Масловка в Херсонской области

Фото: МО Украины

ВСУ атаковали дронами село Масловка в Херсонской области, сообщает администрация Новокаховского городского округа в своем Telegram-канале. В результате атаки ранен мирный житель, повреждены дом и газопровод.

Сегодня, 2 сентября, около 07:30 боевики украинских вооруженных формирований атаковали дронами село Масловка. В результате атаки поврежден дом по ул. Степная, 34. Также поврежден газопровод. Ранен мирный житель, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз рассказал, что ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы.

До этого украинские военнослужащие три раза попытались атаковать Крымский мост с помощью безэкипажного катера. По данным Минобороны РФ, водный беспилотник был уничтожен в акватории Черного моря. Первую попытку атаки моста через Керченский пролив украинская армия предприняла около 23:15 по московскому времени. Катер ВСУ был уничтожен в Черном море. Второй беспилотник попытался атаковать Крымский мост 2 сентября около 02:10 по московскому времени, он также был ликвидирован.

Кроме того, противовоздушная оборона успешно сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области. Инцидент произошел 1 сентября около 21:15 по московскому времени.