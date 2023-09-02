В США раскрыли новую тактику ВС России с «морем огня и взрывов» NYT: ВС РФ поджигают минные поля, чтобы сделать их более смертоносными

Фото: Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы России начали применять на поле боя новую тактику, пишет The New York Times. Они поджигают минные поля, чтобы добиться более смертоносного эффекта. По информации издания, ВС РФ «вызывают море огня и взрывов», когда украинские саперы начинают разминирование.

По словам украинских морских пехотинцев, русские также адаптируются, в том числе используют новую тактику, чтобы сделать и без того коварные минные поля еще более смертоносными. Например, они размещают на них горючее вещество. Как только украинцы приступают к расчистке, русские сбрасывают гранату с дрона, вызвав море огня и взрывов, — говорится в материале.

Усложняет ситуацию на поле боя превосходство российской армии в некоторых аспектах, признались в беседе с изданием украинские военные. По их словам, ВС РФ имеют больше артиллерии, танков, дронов и бойцов.

А еще они очень хорошо укрепляются — всякий раз, когда куда-то добираются, будь то поселение, лесополоса или просто поле, — оценил морской пехотинец ВСУ.

Ранее замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский рассказал о смене тактики Вооруженных сил Украины после неудач в Урожайном. По его словам, теперь подразделения пытаются взять под контроль передний край всеми доступными способами. В ход в том числе идут кассетные боеприпасы, переданные ВСУ странами Запада.

ВС РФ при этом снизили интенсивность огня, добавил Ходаковский. По его словам, российская армия удерживает за собой инициативу в ряде пунктов.