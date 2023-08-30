Ходаковский рассказал о новой тактике ВСУ у Урожайного Ходаковский: ВСУ сменили тактику у Урожайного

Фото: МО Украины

После Урожайного дела у Вооруженных сил Украины идут не очень, и они сменили тактику, сообщает в своем Telegram-канале замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. По его словам, украинские силы плотно обрабатывают передний край всеми доступными способами. Превалируют при этом, по его словам, переданные западными странами Киеву кассетные боеприпасы.

Наша интенсивность огня, к сожалению, уступает, и поэтому противник чувствует себя комфортнее, чем мы. Обрабатывая днем наши позиции, ночью он пехотой пытается заползать в серые зоны и закрепляться, впрочем, пока не рискуя атаковать, — говорится в сообщении.

Однако, отмечает он, инициатива не везде находится в руках ВСУ. В районе села Никольского 155-я бригада морской пехоты Вооруженных сил России отбила несколько позиций и укрепила своё положение.

На участке Урожайного наши войска тоже периодически организовывают контратаки, но пока без особых успехов — сказывается нехватка БК, — пишет Ходаковский.

Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что самые горячие точки в регионе находятся в районе Урожайного и Старомайорского. По его словам, украинские войска подтягивают резервы к линии боевого соприкосновения близ этих населенных пунктов.